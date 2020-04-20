بعد تعافيه من كورونا ..طبيب يتحدث عن تجربته مع المعاناة

2020/04/20 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحدث طبيب مسالك بولية لبناني – بلجيكي عن تجربته “المذهلة” بعد أن نجا من فيروس كورونا المستجد (covid-19) وخرج من العناية المركزة حيث أمضى 3 أسابيع في غيبوبة.وقال أنطوان ساسين من غرفته في مستشفى دلتا شيريك في بروكسل، حيث كان يعمل، “كنت أرى نهايتي… اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبدا”.وشخص الأطباء […]

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