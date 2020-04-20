عاجل: شفاء 3 مصابين بكورونا في النجف

2020/04/20 | 11:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، عن تماثل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء هذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ثلاث حالات مصابة بفيرس كورونا تماثلت للشفاء".

وأضافت ان "الحالات المصابة غادرت مستشفى الحكيم العام اليوم".

يذكر ان دائرة صحة النجف اعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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