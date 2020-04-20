عاجل: مسؤول بديالى يهدد بـ(قطع أيدي) مسؤولين في الكهرباء

2020/04/20 | 11:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هدد قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى، عدي الخدران، اليوم الاثنين، مدير كهرباء ناحية العظيم بـ"قطع يده" في حال اجبار المواطنين على دفع اجور استهلاك الكهرباء، او قطعها عن داره في حال عدم التسديد.

وكتب الخدران على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، وتابعته "الغد برس"، قائلا "الى مدير كهرباء العظيم (ناحية العظيم) يمنع منعا باتا اجبار اي مواطن على دفع قائمة الكهرباء في هذا الظرف الصعب او قطع التيار الكهرباء عن داره السكني".

وأضاف "الله يشهد من يقطع الكهرباء عن اي مواطن في ناحية العظيم سأقطع يده ويد من يقف وراءه".

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