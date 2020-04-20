ظريف يصل الى دمشق لاجراء مباحثات مع القادة السوريين

2020/04/20 | 11:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن "مساعد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، كان في استقبال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".

وأضافت ان"الطرفين بحثا العلاقات الثنائية والأحداث الإقليمية وآخر التطورات في سوريا بمجال مكافحة الإرهاب".

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، امس الأحد، أن "جواد ظريف يزور دمشق الاثنين ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم لبحث أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية والحرب على الإرهاب"، وذلك حسب الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا".

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