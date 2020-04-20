سلطنة عمان تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/20 | 11:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن 58 إصابة من بين مجموع الإصابات المسلجة اليوم كانت لمواطنين عمانيين، فيما سجلت 86 إصابة لغير العمانيين.

وبحسب إحصاءات الوزارة، يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 1410 حالات، منها 7 وفيات، فيما تماثلت 238 حالة للشفاء.

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