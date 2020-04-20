اعتبارا من الاربعاء.. عزل 3 محافظات في الأردن

2020/04/20 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الأردن عن إغلاق وعزل 3 محافظات جديدة، ابتداء من الأربعاء، في إجراءات لتخفيف الحظر بسبب فيروس كورونا ، بشكل تدريجي.وقال وزير الإعلام، أمجد العضايلة، عن إغلاق وعزل حافظات الكرك ومعان والطفيلة، ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل، للبدء بتخفيف إجراءات الحظر في هذه المحافظات.ويأتي الإجراء بعد تجربة عزل محافظة العقبة، التي تم عزلها […]

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