خاص لـ”العهد نيوز”.. ذي قار تبدأ موسم تسويق الحنطة والشعير

2020/04/20 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أعلنت ذي قار، اليوم الاثنين عن بدء موسم تسويق الحنطة والشعير في سايلوات المحافظة.وقال مراسل، “العهد نيوز” في المحافظة، بأن “محافظة ذي قار باشرت صباح اليوم في موسم تسويق الحنطة والشعير، حيث بدأت بفتح منافذ التسويق في أربعة مواقع في المحافظة”.وأوضح المراسل، بأن “المحافظة تتوقع بأن يكون الإنتاج […]

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