الفتح: الكاظمي رضخ لضغوط الكتل الكبيرة وكابينته أصبحت جاهزة

2020/04/20 | 12:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اصبحت جاهزة وسيتم دعوة البرلمان الاسبوع القادم لانعقاد جلسة منح الثقة، فيما أشار إلى أن الكاظمي خضع لرغبات الكتل الكبيرة.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اصبحت جاهزة”، مبينا أنه “سيتم دعوة البرلمان […]

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