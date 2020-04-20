اكتشاف كورونا في مياه رش الحدائق بباريس

2020/04/20 | 12:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أغلقت العاصمة الفرنسية باريس جزءا من شبكة المياه لديها بعد اكتشاف كميات ضئيلة من فيروس كورونا المستجد في المياه المستخدمة لتنظيف الشوارع وري الحدائق العامة.وقالت البلدية في بيان، الأحد، إن مياه الشرب في باريس لا تزال آمنة.وأضاف البيان إن مختبرا للمياه في البلدية اكتشف “آثارا ضئيلة” للفيروس في 4 من 27 من […]

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