الحشد الشعبي يقتحم الجزر الواقعة على نهر دجلة جنوب تكريت

2020/04/20 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتحمت قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي، الاثنين، الجزر الواقعة على نهر دجلة قرب منطقة الزلاية جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 35 الحشد الشعبي اقتحمت الجزر الواقعة على نهر دجلة قرب منطقة الزلاية (جنوب تكريت) والتي تم معالجتها يوم […]

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