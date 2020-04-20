اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 20-4-2020 الاثنين

2020/04/20 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية اليوم الاثنين الموافق 20 نيسان.الكفاح …… 122.400 حارثية …… 122.400 البصرة …..122.700 اربيل …….مغلق سليمانيه …122.350 دهوك …… 122.400 مغلق فيما كانت اسعار الدولار في مكاتب الصيرفة بنفس القيمة او اقل بقليل من ذلك.

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