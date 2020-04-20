عالية نصيف تتهم المسؤول الذي تعاقد مع شركة (داماك) بالخيانة

2020/04/20 | 12:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية التي أحيلت إجازة استثمارها إلى شركة (داماك) والتي لم تنفذ بنود العقد حتى لحظة إصدار هذا البيان، متهمة المسؤول الذي تعاقد مع هذه الشركة بالخيانة وبأنه “ليس فاسداً فقط” لوضعه شروطاً في العقد لصالح المستثمر الأجنبي .وقالت نصيف في بيان اليوم:” […]

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