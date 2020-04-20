شرطة كربلاء تفتتح ورشة خياطة للكمامات الوقائية

2020/04/20 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، عن افتتاح ورشة لخياطة الكمامات الوقائية، ضد فايروس كورونا والحد من انتشاره، في قسم السيطرات الخارجية”.وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “قسم السيطرات الخارجية التابع الى قيادة الشرطة قام بفتح ورشة خياطة الكمامات الوقائية وتوزيعها […]

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