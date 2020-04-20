في مخاطر حالة التباعد الاجتماعي - محسن ابو رمضان

2020/04/20 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان الإنسان كائن اجتماعي بطبعة فهو لا يستطيع أن يعيش وحيدا و هذا أحد الأشياء التي تميزه عن باقي الكائنات الأخرى اضافة الي قدرته علي التفكير والتجريد.



تطورت قدرات ومهارات الإنسان من خلال الاحتكاك والتواصل مع اخية الإنسان.



عرف الإنسان العلم وتعرف وانتج المعرفة من خلال التجارب والعلاقات الإنسانية الأمر الذي مكنة من التصدي للأمراض ومفاعيل الطبيعة في إطار سعية للسيطرة علي مخاطرها وتسخير موارده......

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