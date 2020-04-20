الحشد يوزع 300 سلة غذائية في كركوك

2020/04/20 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وزع اللواء 22 بالحشد الشعبي، الاثنين، 300 سلة غذائية في محافظة كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء 22 بالحشد الشعبي و فريق رؤيتنا أمل وزعا 300 سلة غذائية بين العوائل المتعففة والفقيرة وذوي الدخل المحدود في ناحية الرشاد جنوب كركوك”.وأضاف البيان، أن “السلة تتكون من مواد أساسية […]

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