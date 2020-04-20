2020/04/20 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نظم عدد من العاملين في شركة اويل سيرف النفطية العاملة في حقل الرميلة الشمالية وقفة احتجاجية بسبب تسريح عدد منهم من العمل .وطالب المحتجين بعودة زملائنا الذين تم تسريحهم من الشركة بحجة أزمة انخفاض أسعار النفط” .وطالب الحكومة المحلية بالبصرة بالتدخل لالزام الشركة قانونيا بعدم تسريح العاملين العراقيين فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاملون في شركة نفطية بالبصرة يطالبون باعادة المسرحين من العمل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاملون في شركة نفطية بالبصرة يطالبون باعادة المسرحين من العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).