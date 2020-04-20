قضاء الهندية يعلن تحقيق الاكفاء الذاتي من المحاصيل الصيفية

2020/04/20 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءاعلن قائممقام قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة منتظر الشافعي، اليوم الاثنين، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الخضرية وبيض المائدة ولحوم الدواجن.وقال الشافعي، إن “القائممقامية والدوائر ذات العلاقة اجتمعت في اطار التحضير للموسم الخضري الصيفي واكدت تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الصيفية وبيض المائدة ولحوم الدواجن وتصدير بعضه الى خارج القضاء او […]

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