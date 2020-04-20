افتتاح مختبرات لتشخيص إصابات كورونا في كربلاء

2020/04/20 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..افتتح محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مختبرات طبية في دائرة صحة المحافظة تعنى بتشخيص الاصابات بفايروس كورونا وبالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وبحضور مدير عام الصحة “.وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، إن ” كربلاء قطعت اشواط متقدمة في مكافحة […]

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