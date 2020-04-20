ثانويات مقاطعة هوبي الصينية ومركزها ووهان تعيد فتح أبوابها

2020/04/20 | 12:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ستعيد مدارس مقاطعة هوبي في وسط الصين، بؤرة تفشي وباء كوفيد-19، فتح أبوابها اعتبارا من 6 مايو القادم لطلاب المرحلة النهائية الثانوية، بعد أن ظلت مغلقة منذ زهاء ثلاثة أشهر.وأعلنت سلطات هوبي على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن امتحانات البكالوريا (المعروفة بغاكاو في الصين، أو مسابقات الدخول إلى الجامعة) تبدأ في 7 يوليو، كما في سائر أنحاء البلاد، أي بعد شهر من موعدها التقليدي.وأغلقت المدارس والجامعات في الصين أواخر يناير للحد من تفشي فيروس كورونا.وهوبي التي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة، أي ما يساوي عدد سكان إيطاليا، هي أكثر المقاطعات تضررا من الوباء في الصين.وسجلت فيها نسبة 97% من إجمالي 4632 وفاة، و82% من إجمالي 82747 إصابة بالفيروس أعلنت رسميا في البلاد.وأغلقت مقاطعة هوبي بكاملها تقريبا منذ أواخر يناير.وأنهت عاصمتها مدينة ووهان (بؤرة الفيروس) الحجر الصحي في 9 أبريل.وسبق أن فتحت معظم المقاطعات الصينية الأخرى المنشآت التعليمية، لا سيما لطلاب الصف النهائي في الثانوية، باستثناء العاصمة بكين.

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