المالية النيابية: توجه لتخفيض نسبة الفائدة على القروض

2020/04/20 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود توجه لتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين.

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