مرجع ديني  يحذر الكاظمي من مغبة المجاملة في تشكيل الحكومة

2020/04/20 | 12:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر المرجع الديني قاسم الطائي، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، من مغبة المجاملة في عملية تشكيل حكومته المقبلة.وقال الطائي، في خطاب وجهه للكاظمي “لحد الان يبدو ان هناك اجماعا سياسيا على تسنمكم رئاسة الوزراء، لكن النهج الذي تم فيه اختياركم لا يختلف عن النهج السابق الذي تم فيه اختيار غيركم، والذي بني على المحاصصة، […]

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