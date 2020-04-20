نيجيرفان بارزاني: سببان وراء دعم الكاظمي وداعش

2020/04/20 | 12:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني - صورة: كوردستان 24

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