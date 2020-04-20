نيجيرفان بارزاني يؤشر خطراً لداعش ويعلن مباحثات لمكافحته مع بغداد والتحالف الدولي

2020/04/20 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، تصاعد عمليات داعش الارهابية في المدن العراقية.وقال بارزاني، "داعش اصبح خطرا مرة اخرى، ويجب بحث هذا الامر مع بغداد وقوات التحالف الدولي لكي نتمكن من مكافحته".لكنه عتب على بغداد، "للأسف لم تأخذ تهديدات داعش بجدية لغاية الان، والتنسيق ليس بمستوى التهديد الذي يمثله داعش".

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