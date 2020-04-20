هزة ارضية تضرب مدينة في اقليم كوردستان قريبة من ايران

2020/04/20 | 12:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الاثنين ان هزة ارضية ضربت جنوب شرق قضاء كلار التابع لإدارة منطقة كرميان.

وقالت الهيئة في بيان، ان مراصدها سجلت حدوث هزة اليوم عند الساعة 9:16:59بالتوقيت المحلي في جنوب شرق قضاء كلار.

واوضح البيان ان الهزة بلغت قوتها (3.2) درجات وفق مقياس رختر ولم يثبت الشعور بها.

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