بارزاني: وجود حزب العمال في اقليم كوردستان مشكلة وعليهم الرحيل

2020/04/20 | 12:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، على رحيل عناصر حزب العمال الكوردستاني من اراضي الاقليم.وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، "اذا حزب العمال يريديون مساعدة اقليم كوردستان، عليهم الرحيل، كون وجودهم يسبب المشاكل للاقليم لاننا نريد ان نكون عامل مستقر في المنطقة".واضاف "نريدد التاكيد مرة اخرى ان اقليم كوردستان ليست ساحة نضال حزب العمال، ويجب ان لاياخذ من اراضي الاقليم منطلقا للهجوم على الدول الاخرى، فيجب معالجة هذا الامر".

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