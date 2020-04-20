بارزاني يوجه عتبا لليبيا: كان ينبغي لهم الاتصال بنا

2020/04/20 | 12:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفا بارزاني يوم الاثنين الطريقة التي تناولت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بشأن قضية القاء القبض على مقاتل كوردي في صفوف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في ليبيا.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل ان هذا الشخص لا علاقة له بقوات البيشمركة ولا بقوات "روز"، مردفا بالقول انه "من الممكن ان يكون قد زار اقليم كوردستان ومنه ذهب الى تركيا".

واضاف "نحن لسنا طرفا في القضية الليبية لا من قريب ولا من بعيد"، منوها الى انه "نوجه عتبا لليبيا لانها اعطت الموضوع اكبر من حجمه وكان ينبغي لها الاتصال بنا والاستفسار عن هذا الامر".

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