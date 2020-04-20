نيجرفان بارزاني: نريد من الكاظمي النظر بمطالبنا وحالياً هناك وفد في بغداد للتباحث حولها

2020/04/20 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الإثنين، الكرد يريدون من رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظم...





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