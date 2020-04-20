نيجرفان بارزاني: التوترات مع الاتحاد الوطني في طريقها للحل وسنعقد اجتماعاً معهم

2020/04/20 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الاثنين (20 نيسان 2020)، أن الخلافات والتوترات مع حزب ...





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