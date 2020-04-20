التعليم العالي: الامتحانات النهائية بعد انتهاء الحظر ونعمل على إنهاء الكورس الثاني عبر المنصات الالكترونية

2020/04/20 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدنان العربي، الاثنين (20 نيسان 2020)، ان الجامعات العراقية تعمل على إنهاء الكورس الثاني عبر المنصات الالكترونية، مؤكداً أن الامتحانات النهائية ستجري بعد انتهاء حظر التجوال والعطلة الاجبارية.

وقال العربي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة التعليم واحدة من مؤسسات الدولة التي تعتمد على قراراتها وفق ما تصدره خلية الازمة الحكومية، فيما يخص استمرار تعطيل دوام الجامعات والكليات، واستمرار حظر التجوال الجزئي او الشامل".

واضاف، انه "فيما يخص اكمال المواد الدراسية للكورس الثاني، عملنا كما عملت الدول الاخرى بإنشاء المنصات الالكترونية وهي اجراء بديل"، مبينا ان "الجامعات لا تزال تعمل وفق هذا النظام من اجل التواصل مع طلبتها واكمال المواد المطلوبة وتهيئة الطلبة لخوض الامتحانات النهائية".

ودعا العربي، الطلبة، إلى "مواكبة حضور المحاضرات الالكترونية، والمثابرة على متابعة المواد من اجل الاستعداد لخوض الامتحانات النهائية بعد العطلة الاجبارية التي فرضت بسبب فيروس كورونا وكذلك رفع حظر التجوال".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مكافحة جائحة فايروس كورونا، أصدرت، أمس الاحد، بياناً بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان، ودعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية.

وجاء في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة وخلال اجتماعها الخامس صباح اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية، ناقشت الرؤى المقدمة بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك، ودعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية، واستخدام اجور التمويل الصحي لمواجهة الوباء ، وتوصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن استخدام الفنادق للحجر الصحي ، واستكمال مناقشة القضايا والمقترحات المقدمة في الاجتماع الرابع والقضايا المعدّة لجدول الاعمال ".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مايلي :"يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا بدءا من يوم الثلاثاء الموافق21-4-2020، ولغاية يوم الجمعة الموافق 22-5-2020، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام، وبذات الاستثناءات والاجراءات السابقة، واستمرار الفئات المستثناة سابقا بمزاولة أعمالها بمافيها الافران والصيدليات ".

وتابعت "الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد افرادها ثلاثة اشخاص ، والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرا، ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها ".

واضافت "السماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في اوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين ، والتعهد بتطبيق اجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع مع الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات ".

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