الشحنة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية تصل بغداد

2020/04/20 | 12:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية صينية إلى مطار بغداد الدولي.

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