شابة موصلية تقدم على الانتحار حرقاً لخلافات مع عائلة زوجها

2020/04/20 | 12:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]أقدمت شابة من محافظة نينوى على الانتحار بسبب خلاف عائلي.

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