2020/04/20 | 12:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب هشام الهاشمي: ‫بعد استقالة عادل عبد المهدي تكلفت ثلاثة شخصيات لرئاسة مجلس الوزراء، اطلعت على نصوص خطاب التكليف لعلاوي والزرفي والكاظمي، أنها تؤكد على إخفاقات لتراكمت على الصعيدين الاقتصادي والأمني، وبحسب نصوص الخطابات، السبب المشاهد هو تقوقع الاحزاب المسيطرة على مصالحها الضيقة.‫خطابات المكلفين لا تزعم انها تمتلك القدرة على إحداث الإصلاحات الاقتصادية الجذرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‫خطابات المكلفين.. هشام الهاشمي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‫خطابات المكلفين.. هشام الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).