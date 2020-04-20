قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي تنفذ عملية امنية شمال بابل

2020/04/20 | 12:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، الاثنين، عملية امنية شمال بابل وحتى الحدود الجنوبية للعاصمة بغداد.وقال آمر فوج باللواء 11 بالحشد الشعبي حيدر الحلفي ان “الهدف من هذه العمليات هو استباقا لما قد يستغله العدو نتيجة فرض حظر التجوال وانشغال معظم القطعات في اداء تلك المهمة للحد من انتشار فايروس كورونا.وبين الحلفي

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