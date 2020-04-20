الذهب يهبط مع صعود الدولار وسط شكوك حيال خطة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

2020/04/20 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نزل الذهب إلى أقل مستوى فيما يزيد على أسبوع، الاثنين، بفعل قوة الدولار، وسط شكوك إزاء خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1675.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أقل مستوى منذ التاسع من نيسان في وقت سابق.



كان المعدن الأصفر نزل اثنين بالمئة يوم الجمعة، توقعا لإعادة فتح الاقتصاد قريبا.

وفي العقود الأمريكية الآجلة، فقد الذهب 0.7 بالمئة ليسجل 1687.10 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي الذي يعد ملاذا آمنا 0.1 بالمئة مع ترقب المستثمرين مزيدا من الأنباء السيئة بشأن تداعيات الفيروس وتحرك الحكومات في أرجاء العالم بحذر تجاه إعادة فتح اقتصاداتها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 2204.81 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 775.83 دولار في حين استقرت الفضة عند 15.13 دولار للأوقية.

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