الحشد يقتحم الجزر الواقعة على نهر دجلة في صلاح الدين

2020/04/20 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداقتحمت قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الجزر الواقعة على نهر دجلة قرب منطقة الزلاية جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 35 الحشد الشعبي اقتحمت الجزر الواقعة على نهر دجلة قرب منطقة الزلاية (جنوب تكريت) والتي تم معالجتها […]

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