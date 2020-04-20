أميركا: ارتفاع وفيات كورونا الى 2000 حالة و27 ألف إصابة

2020/04/20 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت خلال 24 ساعة 26.9 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي (كورونا)، و 1997 حالة وفاة.وتجاوز بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 40.6 ألف شخص، وأصيب في المجموع أكثر من 759 ألفا بوباء “كوفيد – 19”.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 16 أبريل، أن بلاده تجاوزت […]

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