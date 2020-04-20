البعيجي يحذر من عرقلة تمرير حكومة مصطفى الكاظمي في جلسة منح الثقة

2020/04/20 | 12:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..حذر النائب منصور البعيجي، من عرقلة تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في جلسة منح الثقة بالبرلمان، داعياً الكاظمي الى تقديم كابينته الوزارية الى البرلمان بأسرع وقت من اجل منحها الثقة.وقال البعيجي في بيان تلقته المستقلة، ادعو الكاظمي الى الاسراع بتقديم كابينته الوزارية الى مجلس النواب من اجل منحها الثقة باسرع وقت […]

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