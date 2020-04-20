المرصد السوري: تحركات وتنقلات لمقرات كتائب حزب الله بسوريا

2020/04/20 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد المرصد السوري لحقوق الانسان، قيام كتائب حزب الله العراقي ولواء حيدريون بتغيير اماكن مواقعهم ومقراتهم في ريف دير الزور.وقال المرصد ان “القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها عمدت إلى إخلاء عدة مقرات تابعة لها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ونقلها إلى أطراف المدينة، والمقرات التي تم إخلائها، هي: مبنى […]

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