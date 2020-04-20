2020/04/20 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي محذرا : على قوى السلطة ان تهيئ نفسها لسخط شعبي لن تتوقف حدوده عند المطالبة باسقاط حكومة المحاصصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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