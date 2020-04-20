روحاني يعلن استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر

2020/04/20 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر والتخفيف من الإجراءات المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا.

وأكد روحاني في تصريح، أن عودة الاعمال والمكاسب القليلة الخطورة في طهران والمحافظات تمت بشكل جيد بفضل تعاون المواطنين والتزامهم بالضوابط والتعليمات الصحية، لافتا الى ان مرحلة جديدة لتشخيص فيروس كورونا قد بدأت في البلاد، عبر حصر المخالطين لجميع المصابين واجراء التحاليل اللازمة لهم بشكل أدق.

وأشار روحاني الى ان المراسم الجماعية وموائد الافطار لن تقام خلال شهر رمضان، داعيا الجميع الى المساهمة في مساعدة المحتاجين وامدادهم بالأموال والسلع والمواد الغذائية، مضيفا انه سيتم اتخاذ قرارات جديدة مطلع الشهر المقبل.

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