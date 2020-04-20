2020/04/20 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط حاويتين محملتين بمواد متنوعة بدون موافقات في ميناء ام قصر.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم ضبط حاويتين خارج الحرم الجمركي من قبل شعبة البحث والتحري وبعد تدقيق المعاملة الجمركية تبين عدم وجود إجازة استيراد للمواد وعدم وجود شهادة مطابقة، مشيرة الى إحالة المضبوطات الى مركز شرطة ام قصر لغرض عرضها أمام قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية : ضبط حاويتين محملتين بمواد متنوعة دون موافقات في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية : ضبط حاويتين محملتين بمواد متنوعة دون موافقات في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).