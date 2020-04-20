وزير التعليم يبحث آليات تطوير التعليم الإلكتروني مع السفير الصيني

2020/04/20 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، مع السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو، آليات تطوير التعليم الإلكتروني في العملية التدريسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع الذي حضره مجموعة من مهندسي شركة هواوي للاتصالات الصينية تطرق الى آليات تطوير التعليم الإلكتروني في العملية التدريسية بمختلف الجامعات العراقية، بما يحقق نقلة نوعية في المستوى العلمي للطلبة، مشيرة الى أن وزير التعليم ثمن الدور الصيني في تقديم المساعدات الطبية للعراق لمواجهة جائحة كورونا.

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