روسيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا و44 حالة وفاة جديدة

2020/04/20 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 47121 إصابة و405 وفيات.وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن 155 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 75 في العاصمة موسكو.وتبقى موسكو البؤرة الأساسية

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