2020/04/20 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، قتل 14 ارهابياً وتدمير ثلاثة اوكار في صلاح الدين .وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”طائرات F_16العراقية استهدفت أوكار عصابات داعش الإرهابية في “جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين”، اسفرت عن مقتل ١٤ إرهابياً وتدمير ثلاثة أوكار داخل الجزيرة “.واضافت، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران العراقي يستهدف اوكار مجرمي داعش في صلاح الدين ويقتل 14 ارهابيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران العراقي يستهدف اوكار مجرمي داعش في صلاح الدين ويقتل 14 ارهابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).