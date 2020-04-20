لماذا تتحسّس الفصائل المسلحة من دور “بلاسخارت” في بغداد؟

2020/04/20 | 13:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُثير الدور المتصاعد للمبعوثة الأممية في #بغداد #جينين_بلاسخارت، توجس قوى سياسية وفصائل مسلحة في البلاد توصف عادة على أنها مقربة من #إيران، خاصة في ما يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة.هذا الأمر دفع بقادة كتل سياسية…

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