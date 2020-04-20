2020/04/20 | 13:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرخاطب زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، ما اسماهم بـ"قوى السلطة"، بأن يهيأوا أنفسهم لسخط شعبي لن تتوقف حدوده عند إسقاط الحكومة.

قال علاوي في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، إنه "نخشى أن يكون تقاسم المواقع مقدمة لإهمال تمثيل النقابات والاتحادات المهنية، وتجاهل مطالب المتظاهرين الذين بذلوا أرواحهم لتحقيق الإصلاح الشامل".

‏أضاف علاوي: "على قوى السلطة أن تهيئ نفسها لسخط شعبي مقبل، لن تتوقف حدوده عند المطالبة بإسقاط حكومة المحاصصة، بل تتعداها إلى عملية سياسية مريضة".

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