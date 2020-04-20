2020/04/20 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الطيران العراقي، اليوم الاثنين، من قتل 14 إرهابياً وتدمير ثلاثة أوكار في صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران العراقي يقتل 14 ارهابيا ويدمر ثلاثة اوكار في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران العراقي يقتل 14 ارهابيا ويدمر ثلاثة اوكار في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).