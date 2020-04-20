الحشد الشعبي يقتحم جزرا واقعة على دجلة جنوب تكريت

2020/04/20 | 13:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي، الاثنين، الجزر الواقعة على نهر دجلة قرب منطقة الزلاية جنوب تكريت، لتطهيرها من الجماعات المسلحة الارهابية التي ...

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