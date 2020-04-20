لودريان يرسم صورة قاتمة لشكل العالم لما بعد كورونا

2020/04/20 | 13:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان

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