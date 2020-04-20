2020/04/20 | 13:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مقاتلات حربية عراقية يوم الأحد سلسلة ضربات على أهداف لتنظيم داعش في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين - صورة: القوة الجوية العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن حصيلة خسائر داعش بضربات إف-16 قرب تكريت) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن حصيلة خسائر داعش بضربات إف-16 قرب تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).